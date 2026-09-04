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МОСИНФОРМ

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Две выделенные полосы появятся на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе

Две выделенные полосы появятся на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе

С 26 сентября возле станции метро «Сокол» начнут действовать два новых участка выделенных полос. Они появятся в месте пересечения Ленинградского и Волоколамского шоссе.

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