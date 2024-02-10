В Татарстане автоинспектор помог водителю выбраться из снежного плена

Во время несения службы на 1 км автодороги Большая Атня – Чепчуги госинспектор БДД отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Атнинскому району лейтенант полиции Ренатом Мугтазиров заметил застрявший в снегу грузовой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.