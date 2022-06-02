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В странах ЕАЭС будут производить импортозамещающие лекарства

В странах ЕАЭС будут производить импортозамещающие лекарства

До конца года на уровне Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планируется определить перечень лекарственных препаратов, которые будут производиться в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве замены выпавшего импорта.

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