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Женская сборная Казахстана по футболу до 17 лет разгромно проиграла сверстницам из Швейцарии в квалификации Евро-2022

Женская юношеская сборная Казахстана по футболу до 17 лет провела матч со сверстницами из Швейцарии в рамках второго квалификационного раунда Лиги В Евро-2022.

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