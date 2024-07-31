ВС РФ под Авдеевкой взяли в плен украинского офицера

В ходе освобождения населенного пункта Прогресс под Авдеевкой российские военные взяли в плен двух украинских военных, один из которых оказался офицером, сообщил боец штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа с позывным «Маяк».