ВС РФ под Авдеевкой взяли в плен украинского офицера

В ходе освобождения населенного пункта Прогресс под Авдеевкой российские военные взяли в плен двух украинских военных, один из которых оказался офицером, сообщил боец штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа с позывным «Маяк».
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