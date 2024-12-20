Польша отзовет посла из Будапешта для консультаций

Политика как она есть

МИД Польши вызовет 20 декабря посла Венгрии в Варшаве, а также отзовет польского посла из Будапешта для консультаций в связи с предоставлением венгерскими властями политического убежища экс-замглавы польского Минюста Марчину Романовскому, обвиняемому в растрате средств из Фонда правосудия.