Польша отзовет посла из Будапешта для консультаций

МИД Польши вызовет 20 декабря посла Венгрии в Варшаве, а также отзовет польского посла из Будапешта для консультаций в связи с предоставлением венгерскими властями политического убежища экс-замглавы польского Минюста Марчину Романовскому, обвиняемому в растрате средств из Фонда правосудия.
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