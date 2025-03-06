Первые тесты Battlefield 6, клоны в Marvel Rivals, интерфейс Civilization VII, некстген GTA V на ПК…Некстген-апдейт GTA V на ПК вызвал у игроков волну негатива, состоялся релиз Knights in Tight Spaces, Battlefield 6 скоро доберётся до первого плейтеста, авторы Streets of Rage 4 представили новый проект — Absolum, в Fallout 76 дадут поиграть за гулей, создатели Sid Meier’s Civilization VII наняли моддера для доработки интерфейса, в источник#Fallout_76 #Streets_of_Rage_4.