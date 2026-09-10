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Царьград

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В Забайкалье появятся 5 комплексов сжигания мусора за 225 млн

В Забайкалье появятся 5 комплексов сжигания мусора за 225 млн

В пяти муниципальных образованиях Забайкальского края в 2026 году планируется разместить комплексы для сжигания и сортировки твёрдых коммунальных отходов.

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