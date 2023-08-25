Муж певицы Валерии музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не смог остаться человеком в трагическую для страны минуту, разместив в социальной сети мем, основанный на том, что двух Пригожиных традиционно путали, нечаянно и намеренно.
Муж певицы Валерии не смог остаться человеком в трагическую для страны минуту (ФОТО)
Комментарии
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Валентин Щербаков
Теперь и этому останется жить недолго, с его хроническими болячками и зубоскалиньем...
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7 час.
ВОЛОДЯ ОВОД
Как же не стыдно этому мерзавцу под себя приравнивать легенду?Абалдуй чистый.Запомни,Евгений Викторович это гордость и Слава Русского солдата.А ты,исраильский пигмей,позор России.
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6 час.
Владимир Петров
Погибли профессиональные военные. Наёмники, возглавляемые авантюристом. При такой работе вероятность гибели крайне велика. Почему мирный Пригожин должен быть в трауре? Траур - дело родных.
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4 час.
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