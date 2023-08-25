Муж певицы Валерии не смог остаться человеком в трагическую для страны минуту (ФОТО)

Валентин Щербаков Теперь и этому останется жить недолго, с его хроническими болячками и зубоскалиньем...

ВОЛОДЯ ОВОД Как же не стыдно этому мерзавцу под себя приравнивать легенду?Абалдуй чистый.Запомни,Евгений Викторович это гордость и Слава Русского солдата.А ты,исраильский пигмей,позор России.