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Татар-информ

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Женщина за рулем Nissan проехала на красный и столкнулась с Peugeot

Женщина за рулем Nissan проехала на красный и столкнулась с Peugeot

Авария на перекрестке Волгоградской и Короленко Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Казани Серьезное ДТП произошло сегодня на перекрестке улиц Волгоградской и Короленко.

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