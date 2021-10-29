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Военный эксперт назвал возможные версии ЧП с атомной подлодкой ВМС США - «Военное обозрение»

Военный эксперт назвал возможные версии ЧП с атомной подлодкой ВМС США - «Военное обозрение»

Совсем "оборзели". США создали группу реагирования на русские подлодки audio/mpegКапитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал инцидент с американской АПЛ USS Connecticut в водах Индо-Тихоокеанского региона.

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