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Галактионов об 1:2 от «Ростова»: «Локомотиву» надо играть так, как во 2-м тайме, с первой секунды»

Галактионов об 1:2 от «Ростова»: «Локомотиву» надо играть так, как во 2-м тайме, с первой секунды»

Команды встречались в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России. — «Локомотив» активно начал игру, но после 20-й минуты начались проблемы.

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