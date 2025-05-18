Паразит-оборотень: как смертельная амёба маскируется в теле человека, убивая и прячась за нашими клетками Ирина ВальковаВ мире невидимой войны между человеческим организмом и паразитами появился новый поворот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии