Решение лежит на поверхности. Почему они не рожают

Эти запреты приведут еще к большей трагедии. История уже знает чем заканчиваются запреты на аборты , пропаганда "рожай больше будет лучше...роды омолаживают... и тд" Все запреты на аборты и частичную контрацепцию (да...уже есть и это сегодня .пример, медикаментозный аборт) звучит от лукавого. При этом в стране распространяется идея цифровизация везде и во всех сферах деятельности человека, следовательно работников надо будет в разы меньше. И ни один "пропагандист за больше и лучше" не может ответить на вопрос зачем нам несколько сотен тысяч или даже миллиард человек в стране? Я только за детей, но в такой агрессивной манере нельзя ничего хорошего добиться. И пора воспитывать ответственность в мужчинах, тогда и женщины спокойно будут рожать детей.

Майя Maja

И стоит тогда подумать всем и о эмбрионах, которые подсаживают женщине, которая не может сама естественным образом забеременеть. Ведь всем известно, что ЭКО это когда яйцеклетка оплодотворяется спермой вне матки и до определенного времени эмбрион человека "выращивается в пробирке", а потом подсаживается в полость матки женщины. На всякий случай этих эмбрионов выращивается несколько ...и потом КТО_ТО их уничтожает как лишних. Это не грех, не убийство? Или это ДРУГОЕ, потому что на этом врачи, медицина, все зарабатывают деньги. И естественно, вопрос не рассматривается как убийство? И логично тут одно...это защищает личность женщины и ее материал без ее разрешения никто не может использовать , так почему же женщина не может принимать законное право сделать аборт, потому что не желает иметь конкретного ребенка в будущем? Вопросы, вопросы, вопросы... Ну как с этим быть?