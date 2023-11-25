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СШA вдруг осознали, что остались одни: в Брюсселе и Вашингтоне испугались экспроприации европейских и американских активов по всему миру

СШA вдруг осознали, что остались одни: в Брюсселе и Вашингтоне испугались экспроприации европейских и американских активов по всему миру

249K прочитали Запад встревожен не на шутку. CША беспокоит не только стремление некоторых стран использовать собственные платежные системы и национальные валюты в международной торговле, но и сохранность личных активов в мире.

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