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Путин утвердил порядок выезда из страны допущенных к гостайне россиян

Путин утвердил порядок выезда из страны допущенных к гостайне россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым российские граждане, которые имеют допуск к гостайне, обязаны направлять уведомление Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Службе внешней разведки (СВР) о своем решении выехать за границу по меньшей мере за 30 дней до отъезда.

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