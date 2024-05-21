Путин утвердил порядок выезда из страны допущенных к гостайне россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым российские граждане, которые имеют допуск к гостайне, обязаны направлять уведомление Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Службе внешней разведки (СВР) о своем решении выехать за границу по меньшей мере за 30 дней до отъезда.