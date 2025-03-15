МВД Сербии: в Белграде задержаны двое протестующих за нарушение порядка

В Белграде за нарушение порядка задержаны двое протестующих, заявило МВД Сербии. «В ходе вечернего несогласованного собрания студентов в Белграде произошло несколько инцидентов, которые были в основном направлены против участников другого собрания», — приводит комментарий ведомства РИА Новости.