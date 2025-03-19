Нижегородская область намерена увеличить пассажироперевозки скоростными судами

За прошлый год Нижегородскую область посетили 4,7 млн туристов. Интерес к региону огромный. Планы по развитию отрасли губернатор Глеб Никитин представил на XX Международной выставке-форуме «Интурмаркет», которая прошла в Нижнем Новгороде с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова.