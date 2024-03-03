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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Богиня жаждет игр» покажут 1 апреля, а пока постер Liden Films («Токийские мстите...

«Богиня жаждет игр» покажут 1 апреля, а пока постер Liden Films («Токийские мстите...

«Богиня жаждет игр» покажут 1 апреля, а пока постерLiden Films («Токийские мстители», «Песнь ночных сов») определилась с датой премьеры аниме «Богиня жаждет игр» (Kami wa Game ni Ueteiru), а заодно опубликовала новый постер с главными героями.

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