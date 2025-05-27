Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отмене ограничений на дальнобойность ракет, которые Запад передает Украине, могут привести к ядерному конфликту.
На Западе предрекли ядерный конфликт из-за решения Мерца по Украине
Комментарии
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Галина
Ну зачем растения и цветы так похабить? Ему не это надо в задницу, а вот что: есть такая штучка ёршиком называется, но не для посуды, его воткнуть ему в задницу и он там внутри раскроется сам, а вот обратно - хрен по морде. Вот это его.... и пущай бегает....
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13 час.
Одиссей
Как ни крути - это казус белли. И только от нас зависит, нанести удар по Германии или попытаться все же вразумить.
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11 час.
Андрей Тихонов
Опять красные полоски малевать будем....
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1 час.
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