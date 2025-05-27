На Западе предрекли ядерный конфликт из-за решения Мерца по Украине

Галина

Ну зачем растения и цветы так похабить? Ему не это надо в задницу, а вот что: есть такая штучка ёршиком называется, но не для посуды, его воткнуть ему в задницу и он там внутри раскроется сам, а вот обратно - хрен по морде. Вот это его.... и пущай бегает....