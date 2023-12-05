Финны приняли решение гадить России

Уже перекрыли ККП на границе с Россией, остальную "натугу" пока кладут на Киев. Чтобы подольше сдерживал "нашествие России" на страну тысячи озёр и масла, отправляя в топку контрнаступа новых цеевропейцев.
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