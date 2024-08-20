Харрис отказалась от дебатов с Трампом

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами кандидатом на пост главы Белого дома на предстоящих в этом году выборах, заявил, что его конкурент, кандидат от демократов и действующий вице-президент Камала Харрис отказалась проводить предвыборные дебаты, которые должны были состояться 4 сентября.
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