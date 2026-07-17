Кубанским IT-компаниям на «упрощенке» снизят налоговую нагрузку

На территории Краснодарского края предлагается установить пониженные налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в области информационных технологий согласно кодам ОКВЭД 58.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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