Линекер — о контракте «Боруссии» с оборонным концерном: впервые буду болеть за «Реал»

Бывший нападающий сборной Англии и «Барселоны» Гари Линекер прокомментировал новость о том, что дортмундская Боруссия договорилась о контракте с группой оборонных и технологических компаний Rheinmetall AG.
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