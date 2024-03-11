Стрелявший по российским полицейским наркоторговец попал на видео

Стрелявший по полицейским под Челябинском 33-летний наркоторговец попал на видео. На кадрах видно, как правоохранители изучают его документы, после чего автомобиль нарушителя резко уезжает, отбрасывая одного из инспекторов далеко в сторону.
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