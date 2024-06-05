Вышло новое видео бесплатной версии гонки с открытым миром JDM Разработчики г...

Вышло новое видео бесплатной версии гонки с открытым миром JDMРазработчики гонки с открытым миром JDM: Japanese Drift Master из студии Gaming Factory выпустили новое видео и раскрыли дату выхода бесплатной версии под названием JDM: Rise of the Scorpion, которая будет лишена большей части контента.
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