Вышло новое видео бесплатной версии гонки с открытым миром JDM Разработчики г...

Вышло новое видео бесплатной версии гонки с открытым миром JDMРазработчики гонки с открытым миром JDM: Japanese Drift Master из студии Gaming Factory выпустили новое видео и раскрыли дату выхода бесплатной версии под названием JDM: Rise of the Scorpion, которая будет лишена большей части контента.