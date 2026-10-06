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ИА Регнум

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В Австралии на учениях погиб военнослужащий, еще пятеро получили ранения

В Австралии на учениях погиб военнослужащий, еще пятеро получили ранения

Один военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения во время учений в Австралии. Об этом 6 октября сообщило министерство обороны страны.

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