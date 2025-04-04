Американец поделился впечатлениями о жизни в Слюдянке

История Даниэля Кастла, американца, обменявшего шумные мегаполисы США на тихую жизнь в сибирской Слюдянке, – это редкий пример обратного миграционного потока, пишет «ИрСити» В эпоху геополитической напряженности, когда отношения между Россией и Западом находятся на крайне низком уровне, решение Даниэля переехать в Россию в 2022 году, и, более того, остаться там, выглядит поистине экстраординарным.