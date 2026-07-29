В УЕФА обсудят бойкот чемпионата мира по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет совещание, на котором обсудит бойкот чемпионата мира из-за планов Международной федерации футбола (ФИФА) по продаже части коммерческих прав на турнир частным инвесторам.
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