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Газета.ру

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В УЕФА обсудят бойкот чемпионата мира по футболу

В УЕФА обсудят бойкот чемпионата мира по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет совещание, на котором обсудит бойкот чемпионата мира из-за планов Международной федерации футбола (ФИФА) по продаже части коммерческих прав на турнир частным инвесторам.

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