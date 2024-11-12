Массовые протесты в Абхазии: Военная техника на готове

© Sputnik / Томас Тхайцук Важные новости России за неделю сообщают о том, что в Абхазии нарастает волна протестов, начавшаяся 11 ноября после задержания группы оппозиционеров, протестовавших против соглашения о российских инвестициях в республику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)