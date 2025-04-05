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Царьград

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Интерес к новым авто в России вырос на 25%: лидирует бренд Lada

Интерес к новым авто в России вырос на 25%: лидирует бренд Lada

Интерес русских к новым легковым автомобилям увеличился на 25% в первом квартале 2025 года. Самым популярным брендом стала Lada, а Haval отметил значительный рост интереса.

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