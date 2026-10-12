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Орловские новости

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В музее Тургенева «Спасское-Лутовиново» открылся зал «Дары Спасскому»

В музее Тургенева «Спасское-Лутовиново» открылся зал «Дары Спасскому»

В новом зале музея Тургенева «Спасское-Лутовиново» выставлен портрет писателя, выполненный китайским художником в традиционной технике гохуа, а также посмертное собрание сочинений Тургенева 1883 года, купленное в Пекине.

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