В музее Тургенева «Спасское-Лутовиново» открылся зал «Дары Спасскому»

В новом зале музея Тургенева «Спасское-Лутовиново» выставлен портрет писателя, выполненный китайским художником в традиционной технике гохуа, а также посмертное собрание сочинений Тургенева 1883 года, купленное в Пекине.
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