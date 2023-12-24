Ивлеева передаст деньги с «голой» вечеринки на благотворительность

Блогер извинилась перед теми, кого видео с вечеринки оскорбило.фото: t.me/ivleeva360--> Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что отдаст деньги, вырученные от продажи билетов на скандальную вечеринку в клубе «Мутабор», в благотворительные организации.
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