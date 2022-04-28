Тренер «Аталанты» Гритти недоволен судейством: «Мы кого-то раздражаем, наверное, когда поднимаемся слишком высоко в таблице»

Второй тренер «Аталанты» Туллио Гритти подвел итоги матча Серии А с «Торино» (4:4). «Мы знали, что «Торо» доставит нам хлопот, и матч получился очень зрелищным.
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