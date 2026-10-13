Как сбежавшие Пугачева, Ахеджакова и Меладзе избегают ответственности и зарабатывают на россиянах

Годы идут, а вопрос остаётся прежним: почему некоторые российские знаменитости, получившие всенародную любовь, огромную славу и материальные возможности именно в России, после отъезда за границу продолжают публично выступать против страны, которая дала им всё? Истории Аллы Пугачёвой, Лии Ахеджаковой, Валерия Меладзе и других артистов стали не просто эпизодами из жизни шоу-бизнеса.
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