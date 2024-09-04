Молодые специалисты без внимания не остаются.

Председатель Бобруйского районного Совета депутатов Ирина Старовойтова, председатель райкома профсоюза работников образования и науки Татьяна Бокач и директор Осовской базовой школы Лариса Романовская приняли участие в работе комиссии по изучению жилищно-бытовых условий молодых специалистов.
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