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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Молодые специалисты без внимания не остаются.

Молодые специалисты без внимания не остаются.

Председатель Бобруйского районного Совета депутатов Ирина Старовойтова, председатель райкома профсоюза работников образования и науки Татьяна Бокач и директор Осовской базовой школы Лариса Романовская приняли участие в работе комиссии по изучению жилищно-бытовых условий молодых специалистов.

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