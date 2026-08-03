Мадуро одобрил диалог между парламентом Венесуэлы и оппозицией

Находящийся под заключением в США вместе со своей супругой Силией Флорес президент Венесуэлы Николас Мадуро позитивно оценил решение Национального собрания Боливарианской Республики о начале процесса инклюзивного политического диалога с венесуэльской оппозицией, направленного на развитие страны и помощь с последствиями июньского двойного землетрясения.