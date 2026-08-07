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Аргументы и Факты

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Ракеты мести накрыли Украину за теракты в РФ: главная новость СВО 7 августа

Ракеты мести накрыли Украину за теракты в РФ: главная новость СВО 7 августа

В небольшом поселке Большой Исток Свердловской области 4 августа подорвали автомобиль генерального директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука, в результате чего погиб его водитель, а сам разработчик знаменитых FPV-дронов «Упырь» получил ранения.

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