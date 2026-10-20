Законопроект Power to Players Act должен защитить игры от исчезновения после отключения серверов и позволить запускать их без подключения к сети Конгрессмен от штата Нью-Йорк Ритчи Торрес предложил законопроект Power to Players Act, который должен закрепить за покупателями видеоигр право собственности на приобретённые игры, а не только лицензию на их использование.