Законопроект Power to Players Act должен защитить игры от исчезновения после отключения серверов и позволить запускать их без подключения к сети Конгрессмен от штата Нью-Йорк Ритчи Торрес предложил законопроект Power to Players Act, который должен закрепить за покупателями видеоигр право собственности на приобретённые игры, а не только лицензию на их использование.
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