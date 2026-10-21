Oil supermajors have been raking it in since the war in the Middle East began. They are now set to report another robust quarter, even as some jurisdictions where they operate plan to slap windfall taxes on them.
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