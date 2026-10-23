«Вова-25 процентов»: Зеленский согласился с потерей четверти страны пока Уиткофф с Путиным встречался Настроения в Киеве панические — Atlantic Александр Уральский Константин Ольшанский На фото: специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным (Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС) Спецпосланник США Стивен Уиткофф за два дня провел переговоры в Осло с Владимиром Зеленским и с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
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Одесса должна быть возвращена России
НАШ КРЕМЛЬ ОПЯТЬ ГОТОВИТСЯ СЕСТЬ В ЛУЖУ-Минские соглашения-ни чему не научили Кремль!- война скоро снова вспыхнет с новой силой-за время переговоров- Киев получит новые вооружения- и почему только Донбасс- а Одесса?-что останется за Киевом-одни разговоры и только то?