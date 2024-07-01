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Депутат Чепа: проигрыш Макрона может ускорить завершение конфликта на Украине

Депутат Чепа: проигрыш Макрона может ускорить завершение конфликта на Украине

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что поражение коалиции Эммануэля Макрона на прошедших во Франции парламентских выборах говорит о крахе главы государства и проводимой им политики.

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