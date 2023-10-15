Битва за Кавказ: как сражение в горах переломило ход Великой Отечественной

Поисковый отряд находит останки солдат Красной Армии в Санчарском перевале. В горах Абхазии, где шли ожесточенные бои с фашистами в годы Великой Отечественной, до сих пор непогребенными лежат около пятнадцати тысяч воинов.
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