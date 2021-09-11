Ангельский роман монаха и новое о докторе Паровозове: главные книги осени

Томас Мертон. «Семиярусная гора» М.: «Эксмо». Перевод с английского С. Высоцкой. Редактор А. Кириленков © пресс-служба Томас Мертон (1915–1968) — американский писатель, католический монах ордена траппистов, друг поэта Бориса Пастернака, папы Иоанна XXIII, Далай-ламы XIV и философа Дайсэцу Судзуки (у читателей, знакомых с фактами жизни Мертона, могут возникнуть некоторые вопросы к слову «друг»; в свое оправдание скажу, что использую его в том смысле, в каком понимаю сам), автор самой читаемой после «Исповеди» Августина духовной автобиографии.