РБК СТИЛЬ

2 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег
    Сожрут.8 выдающихся совр...
  • Анна Эржибова
    Ну и?что дальше?Юная байкерша из ...
  • Nikolaj
    ага...это, как в СССР было представительство в Верховный Совет (к примеру) в %%...столько-то рабочих, столько-то женщ...8 выдающихся совр...

Ангельский роман монаха и новое о докторе Паровозове: главные книги осени

Ангельский роман монаха и новое о докторе Паровозове: главные книги осени

Томас Мертон. «Семиярусная гора» М.: «Эксмо». Перевод с английского С. Высоцкой. Редактор А. Кириленков © пресс-служба Томас Мертон (1915–1968) — американский писатель, католический монах ордена траппистов, друг поэта Бориса Пастернака, папы Иоанна XXIII, Далай-ламы XIV и философа Дайсэцу Судзуки (у читателей, знакомых с фактами жизни Мертона, могут возникнуть некоторые вопросы к слову «друг»; в свое оправдание скажу, что использую его в том смысле, в каком понимаю сам), автор самой читаемой после «Исповеди» Августина духовной автобиографии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх