3 самых знаменитых советских кавалериста Великой Отечественной

Они показали немцам, что даже в эпоху танков кавалерия все еще может неприятно удивить противника. К началу самого страшного конфликта в истории человечества кавалерия как род войск уже порядком устарела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии