Лавров иронично ответил ведущей CBS на вопрос о визите Уиткоффа

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS с иронией ответил на вопрос о предстоящем визите в РФ спецпосланника президента Соединённых Штатов Стива Уиткоффа.
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