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Царьград

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Трамп предлагает Зеленскому сделку на 50% минеральных ресурсов Украины

Трамп предлагает Зеленскому сделку на 50% минеральных ресурсов Украины

Администрация Трампа передала Украине обновлённое соглашение о минеральных ресурсах. Встреча в Мюнхене с Зеленским свидетельствует о возможности передачи 50% ресурсов США в обмен на помощь, однако украинский лидер отказал вице-президенту Вэнсу.

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