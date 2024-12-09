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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У СКА в обороне бардак. Команда дает результат, но какой? «Локомотив» и «Трактор» идут выше». Терещенко об игре клуба из Петербурга

Команда обыграла «Барыс» (1:0) в последнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ перед перерывом.  Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг после игры сказал: «Железобетонная оборона – то, что нужно СКА.

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