Пушков сделал прогноз о дальнейшей ситуации в ФРГ после выборов в бундестаг

Падение немецкой экономики будет продолжаться, и проблемы с мигрантами в ФРГ никуда не исчезнут. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя досрочные выборы в бундестаг.
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