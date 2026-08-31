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В Актау утонул мужчина во время катания на SUP-борде

В Актау утонул мужчина во время катания на SUP-борде

В Мангистау 28-летний мужчина утонул во время катания на SUP-борде. Трагедия произошла 30 августа около 16:00 в районе Тёплого пляжа, примерно в 45 километрах от Актау, передает inAktau.

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